В выходные в Саратове будут ловить пьяных водителей

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:16:24+03:00

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В Саратове 13 и 14 июня пройдут очередные рейды ГИБДД «Нетрезвый водитель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, инспекторы будут ловить пьяных водителей. Им грозит штрафы до 30 тыс. рублей и лишение прав на строк 1,5-2 года. А если кого-то уличат в повторном нарушении — то суд может отправить в колонию на два года.

- Последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, — пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона). Госавтоинспекция обращается с просьбой к гостям и жителям Саратова, в первую очередь водителей, с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям, которые проводятся в целях обеспечения безопасности граждан, — отметили в ОГИБДД Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU