Открылись фонтаны Саратова

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:06:09+03:00

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В Саратове уже работают десять фонтанов.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, пока открыты не все фонтаны.

Уже работают: «Каскад», «Сердце Волги», фонтанах на бульварах Мюфке и Героев Отечества, у ТЮЗа и ДК «Техстекло», в скверах Победы и Дружбы народов».

Ожидается, что после ремонта откроется знаменитый саратовский фонтан «Одуванчик» у цирка. «Мелодия» у консерватории находится на реконструкции, он должен стать музыкальным. После снятия ограничения возобновит работу фонтан в Детском парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU