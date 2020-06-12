Открылись фонтаны Саратова
В Саратове уже работают десять фонтанов.
Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, пока открыты не все фонтаны.
Уже работают: «Каскад», «Сердце Волги», фонтанах на бульварах Мюфке и Героев Отечества, у ТЮЗа и ДК «Техстекло», в скверах Победы и Дружбы народов».
Ожидается, что после ремонта откроется знаменитый саратовский фонтан «Одуванчик» у цирка. «Мелодия» у консерватории находится на реконструкции, он должен стать музыкальным. После снятия ограничения возобновит работу фонтан в Детском парке.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU