Житель Ртищева попался на краже сканера для штрихкодов из супермаркета
Сотрудники Росгвардии и полиции задержали в Ртищеве подозреваемого в краже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было совершено на улице Красная.
По предварительной версии, 38-летний житель Ртищева украл из супермаркета сканер для штрихкодов. Его действия зафиксировала камера наблюдения, удалось заснять даже лицо злоумышленника. В тот же день он был задержан.
Кроме того, росгвардейцы Энгельса задержали 50-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который похитил из супермаркета товар на 12 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU