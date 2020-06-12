Житель Ртищева попался на краже сканера для штрихкодов из супермаркета

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:19:59+03:00

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Сотрудники Росгвардии и полиции задержали в Ртищеве подозреваемого в краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было совершено на улице Красная.

По предварительной версии, 38-летний житель Ртищева украл из супермаркета сканер для штрихкодов. Его действия зафиксировала камера наблюдения, удалось заснять даже лицо злоумышленника. В тот же день он был задержан.

Кроме того, росгвардейцы Энгельса задержали 50-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который похитил из супермаркета товар на 12 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU