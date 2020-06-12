Руководитель центра «Кавказ» поздравила саратовцев с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:09:09+03:00

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В честь Дня России Саратовская региональная общественная организация «Национальный культурный центр закавказских народов «Кавказ» и участники проекта «Гармонизация в многообразии», реализуемого на средства, предоставленные Фондом президентских грантов, подготовили концертную программу для жителей области.

Во время самоизоляции концерты можно будет посмотреть в режиме онлайн. В этом году общественная организация присоединилась к всероссийскому флешмобу #RussianDance и записала выступления своих участников.

- 12 июня для нас, россиян, — особый день. Он объединяет всех, кому дорога наша родина, кто чувствует ответственность за ее судьбу, стремится сделать свою страну современной и процветающей. Мы — россияне! Все мы разные: мы говорим на разных языках, поем разные песни, и для каждого это — огромный мир, в котором мы живем, одинаково любим землю, родителей и своих детей. Мы не сомневаемся, что и в будущем Россия будет являть собой пример сильного и успешного во всех отношениях государства. Ведь история России — это история каждого из нас. Сердечно поздравляю Вас с Днем России, с днем ее высокой славы, гордости и величия! С праздником Вас, дорогие друзья! — поздравила с Днем России руководитель национального культурного центра закавказских народов «Кавказ» Эмилия Шария.

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ИСТОЧНИК KP.RU