2020-06-12T11:50:48+03:00
Происшествия

Ночью в центре Саратова мотоциклист пытался уйти от погони ГИБДД

Спойлер: не удалось
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ночью в Саратове ГИБДД задержала мотоциклиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД города, это произошло в полночь.

Во время патрулирования на улице Радищева инспекторы заметили мотоциклиста, которые нарушал правила дорожного движения. Так как он не остановился, то была организована погоня.

Задержать его удалось через несколько минут на Большой Горной, 157.

Установлено, что 29-летний мужчина управлял мотоциклом Kawasaki без прав и полиса ОСАГО. Более того, проверка показала, что транспортное средство находится в розыске за рубежом.

Был составлен протокол, мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылись фонтаны Саратова
Стало известно, жители каких районов Саратовской области меньше всего заражаются коронавирусом
Руководитель центра «Кавказ» поздравила саратовцев с Днем России
Ночью в центре Саратова мотоциклист пытался уйти от погони ГИБДД
В Аткарском районе растет число змей
Саратовская область остается на 14-м месте в России по числу новых случаев коронавируса
На строительстве онкодиспансера в Саратове увеличат количество рабочих
Три человека пострадали в столкновении двух ВАЗов в Заводском районе
Зинаида Самсонова поздравила саратовцев с Днем России
Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем России
Саратовцев приглашают пожениться в необычный день
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил саратовцев с Днем России
Губернатор Саратовской области поздравил жителей с Днем России
В поселке Лысогорского района найден труп с ранами на шее
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 июня 2020 года: еще 116 случаев
В День России саратовцев приглашают на онлайн-концерт филармонии
ВАЗ на большой скорость протаранил мопед в Петровске
Сегодня в Саратове будет жарко
Михаил Исаев рестораторам: Не стоит оглядываться назад, давайте смотреть вперед