Ночью в центре Саратова мотоциклист пытался уйти от погони ГИБДД

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:50:48+03:00

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Ночью в Саратове ГИБДД задержала мотоциклиста.

Как сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД города, это произошло в полночь.

Во время патрулирования на улице Радищева инспекторы заметили мотоциклиста, которые нарушал правила дорожного движения. Так как он не остановился, то была организована погоня.

Задержать его удалось через несколько минут на Большой Горной, 157.

Установлено, что 29-летний мужчина управлял мотоциклом Kawasaki без прав и полиса ОСАГО. Более того, проверка показала, что транспортное средство находится в розыске за рубежом.

Был составлен протокол, мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

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ИСТОЧНИК KP.RU