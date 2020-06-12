2020-06-12T11:40:31+03:00
Общество

В Аткарском районе растет число змей

Жителей предупреждают об осторожности
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Аткарском районе активизировались змеи.

Как сообщает администрация района, растет число обращений аткарчан, повстречавших змею.

- Большое количество змей наблюдается в водоохранной зоне на реке Медведица. Змеи особо активны в дневное время и не переносят сильной жары, — отметили в администрации.

Специалисты дают рекомендации, как вести себе при виде змеи.

Не следует совершать резких движений, пытаться поднять змею. Лучше замереть на месте или осторожно отойти. При прогулках на природе или работе на дачном участке, где велика опасность столкнуться с пресмыкающимся, следует носить плотную одежду, не обтягивающую тело, заправлять брюки в высокие сапоги.

Если змея укусила, то рану не рекомендуется прижигать, а также накладывать жгут. Яд надо попытаться отсосать из места укуса стеклянной посудой или ртом, зафиксировать конечность и как можно скорее обратиться в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылись фонтаны Саратова
Стало известно, жители каких районов Саратовской области меньше всего заражаются коронавирусом
Руководитель центра «Кавказ» поздравила саратовцев с Днем России
Ночью в центре Саратова мотоциклист пытался уйти от погони ГИБДД
В Аткарском районе растет число змей
Саратовская область остается на 14-м месте в России по числу новых случаев коронавируса
На строительстве онкодиспансера в Саратове увеличат количество рабочих
Три человека пострадали в столкновении двух ВАЗов в Заводском районе
Зинаида Самсонова поздравила саратовцев с Днем России
Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем России
Саратовцев приглашают пожениться в необычный день
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил саратовцев с Днем России
Губернатор Саратовской области поздравил жителей с Днем России
В поселке Лысогорского района найден труп с ранами на шее
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 12 июня 2020 года: еще 116 случаев
В День России саратовцев приглашают на онлайн-концерт филармонии
ВАЗ на большой скорость протаранил мопед в Петровске
Сегодня в Саратове будет жарко
Михаил Исаев рестораторам: Не стоит оглядываться назад, давайте смотреть вперед