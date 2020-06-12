В Аткарском районе растет число змей

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:40:31+03:00

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В Аткарском районе активизировались змеи.

Как сообщает администрация района, растет число обращений аткарчан, повстречавших змею.

- Большое количество змей наблюдается в водоохранной зоне на реке Медведица. Змеи особо активны в дневное время и не переносят сильной жары, — отметили в администрации.

Специалисты дают рекомендации, как вести себе при виде змеи.

Не следует совершать резких движений, пытаться поднять змею. Лучше замереть на месте или осторожно отойти. При прогулках на природе или работе на дачном участке, где велика опасность столкнуться с пресмыкающимся, следует носить плотную одежду, не обтягивающую тело, заправлять брюки в высокие сапоги.

Если змея укусила, то рану не рекомендуется прижигать, а также накладывать жгут. Яд надо попытаться отсосать из места укуса стеклянной посудой или ртом, зафиксировать конечность и как можно скорее обратиться в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU