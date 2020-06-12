На строительстве онкодиспансера в Саратове увеличат количество рабочих

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:17:15+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил строительную площадку онкологического диспансера.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, объект должен появиться в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас на завершающий этап вышло работы по монтажу арматуры в котловане, начинается бетонирование. Планируется, что уже к ноябрю будет возведена коробка корпуса.

На объекте работают 200 человек, но подрядчик заверил губернатора, что скоро их число увеличится до 300.

Валерий Радаев побывал на месте будущего диспансера

Напомним, онкодиспансер возводится по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Планируется сдать объект в 2022 году. Он будет рассчитан на 200 коек, а поликлиника сможет принимать до 300 человек за смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU