2020-06-12T12:17:15+03:00
Общество

На строительстве онкодиспансера в Саратове увеличат количество рабочих

Объект посетил губернатор Валерий Радаев
Екатерина Семенова
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Количество строителей будет увеличеноКоличество строителей будет увеличено
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил строительную площадку онкологического диспансера.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, объект должен появиться в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас на завершающий этап вышло работы по монтажу арматуры в котловане, начинается бетонирование. Планируется, что уже к ноябрю будет возведена коробка корпуса.

На объекте работают 200 человек, но подрядчик заверил губернатора, что скоро их число увеличится до 300.

Валерий Радаев побывал на месте будущего диспансера

Валерий Радаев побывал на месте будущего диспансера

Напомним, онкодиспансер возводится по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Планируется сдать объект в 2022 году. Он будет рассчитан на 200 коек, а поликлиника сможет принимать до 300 человек за смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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