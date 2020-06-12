Три человека пострадали в столкновении двух ВАЗов в Заводском районе
Вечером 11 июня в Заводском районе Саратова столкнулись ВАЗ-21102 и ВАЗ-21070.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:30 на 3-м Ореховом проезде, в 250 метрах от дома №1.
По предварительной версии, 23-летняя водитель «десятки» не справилась с управлением. Второй машиной управлял 28-летний мужчина.
В аварии пострадали два пассажира из обеих машин — мужчины 32 и 38 лет, им потребовалась госпитализация. Водителю ВАЗ-21102 также оказана медицинская помощь на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU