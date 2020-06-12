Три человека пострадали в столкновении двух ВАЗов в Заводском районе

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:55:59+03:00

Двое из них были госпитализированы

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Вечером 11 июня в Заводском районе Саратова столкнулись ВАЗ-21102 и ВАЗ-21070.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:30 на 3-м Ореховом проезде, в 250 метрах от дома №1.

По предварительной версии, 23-летняя водитель «десятки» не справилась с управлением. Второй машиной управлял 28-летний мужчина.

В аварии пострадали два пассажира из обеих машин — мужчины 32 и 38 лет, им потребовалась госпитализация. Водителю ВАЗ-21102 также оказана медицинская помощь на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU