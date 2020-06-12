Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с праздником.
- Сегодня мы отмечаем праздник, важный для каждого из нас, – День России.
Наша страна – замечательная. Она имеет многовековую историю. И нам необходимо сделать все, чтобы она развивалась, повышалось благосостояние наших граждан. Сохранялась история нашей Родины, ее культура.
Этот год для нашей страны особый – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ценой своей жизни наши близкие сделали все для того, чтобы защитить Родину, сохранить ее для детей, внуков, правнуков.
Нам необходимо, чтобы память о наших дедах и прадедах, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить и работать, всегда была с нами, — говорится в поздравлении Вячеслава Володина.
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ИСТОЧНИК KP.RU