Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Днем России

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:51:15+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поздравил жителей Саратовской области с праздником.

- Сегодня мы отмечаем праздник, важный для каждого из нас, – День России.

Наша страна – замечательная. Она имеет многовековую историю. И нам необходимо сделать все, чтобы она развивалась, повышалось благосостояние наших граждан. Сохранялась история нашей Родины, ее культура.

Этот год для нашей страны особый – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Ценой своей жизни наши близкие сделали все для того, чтобы защитить Родину, сохранить ее для детей, внуков, правнуков.

Нам необходимо, чтобы память о наших дедах и прадедах, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить и работать, всегда была с нами, — говорится в поздравлении Вячеслава Володина.

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ИСТОЧНИК KP.RU