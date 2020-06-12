В поселке Лысогорского района найден труп с ранами на шее
Задержан односельчанин
Изменить размер текста:
В частном доме поселка Раздольное Лысогорского района найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружено днем 11 июня.
На теле 44-летнего потерпевшего имелись ножевые раны на шее. По данному факту начата проверка и возбуждено уголовное дело об убийстве.
Задержан 62-летний местный житель, решается вопрос о мере пресечения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU