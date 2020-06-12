В поселке Лысогорского района найден труп с ранами на шее

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:19:41+03:00

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В частном доме поселка Раздольное Лысогорского района найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружено днем 11 июня.

На теле 44-летнего потерпевшего имелись ножевые раны на шее. По данному факту начата проверка и возбуждено уголовное дело об убийстве.

Задержан 62-летний местный житель, решается вопрос о мере пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU