ВАЗ на большой скорость протаранил мопед в Петровске
В Петровском районе Саратовской области ночью автомобиль столкнулся с мопедом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около половины второго в ночь на пятницу 11 июня.
По предварительной версии, напротив дома №61 по улице Гоголя в Петровске 19-летний водитель ВАЗ-21703 на большой скорость врезался в мопед «Альфа»,которым управлял 20-летний юноша.
Водитель и пассажир мопеда были госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU