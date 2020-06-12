ВАЗ на большой скорость протаранил мопед в Петровске

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:27:09+03:00

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В Петровском районе Саратовской области ночью автомобиль столкнулся с мопедом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около половины второго в ночь на пятницу 11 июня.

По предварительной версии, напротив дома №61 по улице Гоголя в Петровске 19-летний водитель ВАЗ-21703 на большой скорость врезался в мопед «Альфа»,которым управлял 20-летний юноша.

Водитель и пассажир мопеда были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU