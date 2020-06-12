2020-06-12T09:47:36+03:00
Общество

Зинаида Самсонова поздравила саратовцев с Днем России

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Депутат Саратовской областной Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Зинаида Самсонова поздравила земляков с Днем России.

Дорогие саратовцы!

В День России мы традиционно отдаем дань уважения богатой истории нашей страны и ее многонациональной культуры, подчеркиваем значимость государственной целостности и независимости.

Но в этот день важно и помнить, что великая страна – та, где граждане живут достойно, не испытывают нужды, имеют все возможности применить свои знания и умения на Родине. В великой стране патриотизм — это, прежде всего, любовь к своему настоящему, тому, что вокруг!

Уверена, настанет время, когда каждый россиянин сможет чувствовать себя патриотом, а День России станет настоящим символом процветающей экономически великой страны. С праздником вас, дорогие земляки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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