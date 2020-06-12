Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил саратовцев с Днем России
Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил саратовцев с Днем России.
Уважаемые жители Приволжского федерального округа!
Поздравляю вас с Днем России!
Наша Россия — великая страна и наш общий дом. Здесь мирно живут и трудятся замечательные люди разных национальностей и верований. Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее.
Взаимное уважение, солидарность, дружба, служение Отечеству — это наша Россия.
Сплоченность и взаимовыручка помогают нам преодолеть все проблемы и препятствия на нашем пути. Когда мы вместе, нам все по плечу.
Самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом — это то, что особенно необходимо сегодня.
Поздравляю всех с праздником, желаю вам здоровья, мира, добра и процветания!
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU