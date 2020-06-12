12 Июнь 2020 2020-06-12T09:30:02+03:00

Он пожелал здоровья, мира, добра и процветания

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Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил саратовцев с Днем России.

Уважаемые жители Приволжского федерального округа!

Поздравляю вас с Днем России!

Наша Россия — великая страна и наш общий дом. Здесь мирно живут и трудятся замечательные люди разных национальностей и верований. Вместе созидая будущее, мы черпаем силу в нашей истории, в подвигах героев, в вере в лучшее.

Взаимное уважение, солидарность, дружба, служение Отечеству — это наша Россия.

Сплоченность и взаимовыручка помогают нам преодолеть все проблемы и препятствия на нашем пути. Когда мы вместе, нам все по плечу.

Самоотверженный труд, готовность прийти на помощь, поддержать словом и делом — это то, что особенно необходимо сегодня.

Поздравляю всех с праздником, желаю вам здоровья, мира, добра и процветания!

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ИСТОЧНИК KP.RU