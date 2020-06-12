Сегодня в Саратове будет жарко
Дождя не ожидается
Саратовцев ожидает жаркая пятница
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В Саратове 12 июня ожидается переменная облачность, без осадков.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет +30... +32 градуса, а в Левобережье — до +37 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU