2020-06-11T21:43:15+03:00
Общество

Сегодня в Саратове будет жарко

Дождя не ожидается
Екатерина Семенова
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Саратовцев ожидает жаркая пятницаСаратовцев ожидает жаркая пятница
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В Саратове 12 июня ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 6-11 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет +30... +32 градуса, а в Левобережье — до +37 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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