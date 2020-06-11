Саратовская студентка победила во Всероссийском конкурсе «Моя страна - моя Россия», в номинации «Экология моей страны».

11 Июнь 2020 2020-06-11T21:05:07+03:00

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Продолжается подведение итогов Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия», который реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Участники конкурса «Моя страна - моя Россия», одного из направлений президентской платформы «Россия - страна возможностей», защитили свои проекты, представленные в одной из крупнейших номинаций «Экология моей страны». Одним из победителей номинации стала Марина Тремаскина, студентка Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина. Она защитила в финале конкурса проект «Строительные изделия на основе полимерных отходов потребления». Представленная технология получения строительных материалов с использованием полимерных отходов позволит увеличить прочность изделий, улучшить их тепло- и звукоизоляционные свойства, повысить декоративные качества, а также удешевить производство.

- Замусоривание территорий и ежегодное ухудшение экологической обстановки в регионах подтолкнули меня на разработку данного проекта. Благодаря конкурсу «Моя страна - моя Россия» я надеюсь найти поддержку и показать, что мы способны справиться с этой проблемой, - отмечает Марина.

Вчера были названы имена авторов лучших инициатив, однако распределение призовых мест станет известно позже. По сложившейся традиции все победители будут награждены в торжественной обстановке, предварительно осенью 2020 года.

Номинация «Экология моей страны» вошла в тройку крупнейших номинаций конкурса: в нынешнем сезоне в ней приняли участие 7599 человек. Второй по популярности стала номинация «Моя педагогическая инициатива», участвовали 10 655 человек. Лидирующую позицию по числу конкурсантов заняла номинация «Моя страна. Моя история. Моя Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этой номинации приняли участие 11 764 человека.

Руководитель конкурса «Моя страна - моя Россия», проректор Российского государственного гуманитарного университета Лариса Пастухова рассказала, что номинация «Экология моей страны» реализуется в рамках конкурса «Моя страна - моя Россия» третий год.

- В 2017 году, в Год экологии, номинация была инициирована Минприроды России. Ежегодно увеличивается интерес к номинации, растет число участников. Наш конкурс является инициативным, гражданским, а конкурсные проекты - это отклик на те проблемы, которые есть в регионах, это предложения молодежи по улучшению ситуации. Рейтинг экологического благополучия территории для молодых людей не очередная цифра из статистического отчета, это реальный показатель качества жизни, на который они могут и готовы влиять. Несмотря на вынужденное изменение формата защиты, пусть и через экраны компьютеров, мы видим тот же огонь в их глазах и ждем наших дальнейших встреч и практических результатов, - подчеркнула Лариса Пастухова.

Дистанционно пройдет защита проектов и в номинациях «Мое село» (сегодня, 10 июня), в специальной номинации «Развитие ассоциации выпускников конкурса» (17 июня), «Моя гостеприимная Россия» (19 июня). Завершающей месяц онлайн-защит станет номинация «Моя предпринимательская инициатива. Креативные индустрии для развития регионов», которая пройдет 23 июня. Очные этапы других номинаций пока перенесены на более поздние сроки.

Другое направление платформы «Россия - страна возможностей» - проект «Профстажировки 2.0». Его партнеры-работодатели рассмотрели заявки на участие во второй волне конкурса студенческих работ. Конкурсанты приступили к подготовке курсовых и дипломных работ по их кейсам. Среди них 157 студентов из Саратовской области. В десятку самых активных учебных заведений в стране по числу участников вошел Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова. Авторы лучших решений получат возможность пройти практику или стажировку.

«Профстажировки 2.0» - совместный проект президентской платформы «Россия - страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. Проект также реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всего на платформе проекта размещено 4559 кейсов от 1296 работодателей. По итогам первой волны конкурса победителями стали 505 студентов из 55 регионов России.

- Мы наблюдаем значительный рост интереса к проекту: на сегодняшний день на нашей платформе зарегистрировались 108 642 студента. Партнеры-работодатели уже рассмотрели поступившие заявки на решение кейсов во второй волне конкурса. К подготовке научных работ приступил 5051 студент. Это на 30% выше показателя первой волны, - рассказал генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров. - Думаю, многих участников вдохновили истории победителей, которые уже прошли практики и стажировки по всей стране и могут рассказать о своем опыте.

- За первую волну конкурса мы максимально отработали его механику, чтобы ко второй все конкурсные этапы были еще более понятными для участников. До введения режима самоизоляции многие победители первой волны успели постажироваться на предприятиях и получить ценные навыки и полезную строчку в резюме. Среди них есть и те, кто в этот период прошел оплачиваемую стажировку и даже трудоустроился. Сейчас многие проходят практику в дистанционном формате. Одним из результатов такой совместной работы с предприятиями стали обучающие вебинары и мастер-классы. Мы внимательно следим за успехами наших победителей, помогая им максимально реализоваться в проекте, - отметил руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин.

СПРАВКА

АНО «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия - страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна - моя Россия», родился в Рязани в 2003 году на первом Всероссийском семинаре-совещании по развитию молодежного парламентаризма. В 2004-2005 годах было проведено пробное мероприятие - студенческий конкурс «Твой город XXI века». В 2005 году стартовало межрегиональное одноименное мероприятие проекта - конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - моя Россия».

С годами эта молодежная гражданская инициатива получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации. Конкурс сформировал вокруг себя сообщество неравнодушных экспертов, организаторов, целеустремленных молодых людей, которые мотивированы к ответственному участию в развитии России и ее регионов. С 2006 года проект по праву приобретает статус общероссийского.

В 2018 году проект «Моя страна - моя Россия» был отмечен Президентом Российской Федерации и в этом же году вошел в линейку проектов АНО «Россия - страна возможностей».

Идея конкурса заключается в привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел.

Конкурс проводится в целях:

- привлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел - разработке и реализации проектов, направленных на совершенствование системы управления российскими территориями, развитие реального сектора экономики, социальной и научно-педагогической сфер;

- содействия развитию социальных лифтов, поддержки проектов и инициатив, создающих возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан в различных сферах деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU