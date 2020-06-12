В праздничные дни в Саратове будут продавать социальные проездные

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:33:59+03:00

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Единые социальные проездные билеты на июль в Саратове можно будет приобрести в выходные и праздничные дни с 12 по 14 июня.

В День России, 12 июня, за социальными проездными приглашают с 8:00 до 17:00 в пять пунктов продажи МУПП «СГЭТ» по адресам: ул. Б.Казачья, 110; пл. Орджоникидзе; ул. Советская/ ул. Астраханская («Детский парк»); ул. Гвардейская (6 Дачная); ул. Астраханская/ ул. Московская.

Купить их можно будет также в трех крупнейших пунктах ООО СПО «Спорт-Сервис»: павильоны на рынках «На Топольчанской» и «Северный», а также «Лотерейный центр» на ул. Московская, 58.

13 и 14 июня с 08:00 до 17:00 работает пункт продажи билетов МУПП «СГЭТ» на ул. Б.Казачья, 110. Киоски ООО СПО «Спорт-Сервис» и отделения почтовой связи в эти дни полностью возобновят свою работу по привычному графику.

Полную информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» минтруда и соцзащиты области: 8(8452) 65-39-22.

ИСТОЧНИК KP.RU