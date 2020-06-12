Саратовцев приглашают пожениться в необычный день
Саратовцев приглашают пожениться в необычный день.
- Свадьба в понедельник? Вы скажете нонсенс — мы скажем реальность! Дворец бракосочетаний открывает свои двери, чтобы именно вы могли создать семью в понедельник — 20 июля 2020 года, — рассказало региональное Управление по делам ЗАГС.
Отмечается, что заявления принимаются во Дворце бракосочетаний до 19 июня. Узнать подробности можно по телефону 23-42-40.
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ИСТОЧНИК KP.RU