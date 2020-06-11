Депутат Саратовской облдумы привезла подарки для малышей перинатального центра, которые первыми родятся в День России

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:54:48+03:00

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Юлия Литневская, депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и Елена Кичаева, председатель Ассоциации приемных семей Саратовской области привезли в перинатальный центр подарки.

В преддверии Дня России они поздравили коллектив медицинского учреждения, ведь его работники первыми приветствуют появившихся на свет граждан страны. Юлия Литневская и Елена Кичаева пожелали счастья, здоровья и благополучия врачам, а также чтобы каждое рождения было легким и приносило радость мамам и медикам.

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Юлия Литневская передала для мальчика и девочки, которые первыми появятся на свет в День России, подарки.

Кроме того, Елена Кичаева от лица Ассоциации приемных семей Саратовской области подарила работникам перинатального центра многослойные многоразовые маски, которые сшила она сама. По ее словам, благодаря поддержке Юлии Литневской, она может помочь еще большему количеству людей.

- С перинатальным центром мы дружим очень давно в рамках социального проекта «Всегда рядом». Сегодняшняя акция была инициирована куратором нашего волонтерского движения Викторией Манько. Мы очень рады, что проекты Ассоциации находят поддержку и благодарный отклик, — сказала она.

Заведующая отделением патологии новорожденных Областного перинатального центра Марина Барулина поблагодарила за подарки коллективу и пациентам, отметив, что такое внимание очень ценно для тех, кто ежедневно заботится о здоровье самых маленьких россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU