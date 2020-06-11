Полицейский нашел в кустах труп пенсионера из Ивантеевки
В селе Ивантеевка Саратовской области полицейский нашел труп пенсионера.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начала доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение.
Сейчас известно, что около полудня сегодня, 11 июня, сотрудник полиции во время несения службы нашел тело мужчины. Труп лежал в кустах около местного магазина.
Личность погибшего установлена — это 65-летний житель Ивантеевки.
Следователи и эксперты осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства гибели человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU