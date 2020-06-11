Полицейский нашел в кустах труп пенсионера из Ивантеевки

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:21:53+03:00

Тело мужчины лежало в кустах у местного магазина. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В селе Ивантеевка Саратовской области полицейский нашел труп пенсионера.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начала доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение.

Сейчас известно, что около полудня сегодня, 11 июня, сотрудник полиции во время несения службы нашел тело мужчины. Труп лежал в кустах около местного магазина.

Личность погибшего установлена — это 65-летний житель Ивантеевки.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства гибели человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU