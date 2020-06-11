МЧС предупреждает о сильной жаре на День России в Саратове

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:12:16+03:00

В Саратове будет жарко Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области 12 июня, в День России, ожидается жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, в районах Левобережья столбик термометра поднимется до +35... +37 градусов.

Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности: постараться не выходить на улицу в часы максимального прогрева, с 12 до 16, проветривать помещения, делать перерывы, пить больше жидкости, но не газировку и алкоголь.

Сейчас в регионе установлен особый противопожарный режим. Поэтому запрещено разводить костры, бросать окурки и горящие спички и т. д.

На ближайшие дни в ряде районов — Ртищевском, Александрово-Гайском, Новоузенском — ожидается четвертый класс горимости. Далее такая ситуация может распространиться на всю область.

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ИСТОЧНИК KP.RU