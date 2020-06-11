2020-06-11T18:00:28+03:00
Общество

Зарплату не прибавили, а подработку отменили: лидер нового профсоюза СГЭТ рассказала об остановке в Кировском троллейбусном депо

Ожидается встреча водителей с депутатами гордумы Саратова
Екатерина Семенова
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Водители Кировского троллейбусного депо Саратова ждут встречу с депутатами городской думы.

Об этом «КП-Саратов» рассказала водитель троллейбуса Анастасия Оглоблина, которая была избрана лидером нового созданного профсоюза «Электротранспортник».

Она является одним из лидеров акции протеста, состоявшейся на прошлой неделе, когда рабочие депо потребовали отставку руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс» и отмены дублирующих маршруток. Также была запланирована «итальянская забастовка».

После этого состоялась встреча в городской администрации, решено пока не бастовать, а через неделю вновь обсудить ситуацию.

- Эта неделя короткая, поэтому назначить встречу в гордуме нам должны на следующей, — рассказала Анастасия Оглоблина.

Она отметила, что забастовки в депо сейчас нет. Все работают как обычно.

Также, по словам Анастасии Оглоблиной, коллегии ее поддерживают — как в Кировском, так и в Ленинском троллейбусных депо. Какого-то особого давления со стороны руководства она не ощутила.

- Но запретили выйти на работу в выходной. Зарплату не прибавили, а подработку уже отменили, — сказала она.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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