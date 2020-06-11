Николай Панков вошел в наблюдательный совет госкомпании «Российские автомобильные дороги»

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:52:12+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков вошел в состав наблюдательного совета госкомпании «Российские автомобильные дороги». Как стало известно «КП-Саратов», он будет участвовать в работе комитета по бюджетированию и финансовой политике.

Напомним, не так давно в Саратове учреждена новая структура Росавтодора — Нижне-Волжское управление автодорог. Она отвечает за контроль за федеральными автодорогами на территории Саратовской и четырех соседних областей — Пензенской, Самарской, Волгоградской и Ульяновской.

В связи с этим логично включить в наблюдательный совет госкомпании представителя от Саратовской области, и это можно рассматривать как укрепление позиций нашего региона на федеральном уровне.

Напомним, Николай Панков неоднократно поднимал проблемы ремонта и содержания областных и муниципальных дорог. Он также предложил сформировать общественные дорожные комитеты в районах области, чтобы жители, хорошо знающие проблемы на местах, помогали контролировать качество работ и соблюдение сроков.

Наблюдательный совет Росавтодора возглавил вице-премьер РФ. Также в его состав вошли министр транспорта РФ Евгений Дитрих и т. д.

В полномочия наблюдательного совета входит одобрение проекта деятельности компании на долгосрочный период, утверждение ее плана. В соответствии с положением о наблюдательном совете, его представители осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

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ИСТОЧНИК KP.RU