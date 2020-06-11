Первый день работы без ограничений: жители Энгельса выстроились в очередь у МФЦ

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:52:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 июня, анонимный горожанин рассказал в паблике «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» об очереди, которая возникла у входа в энгельсский МФЦ.

Напомним, с 18 мая в учреждения можно было попасть по предварительной записи, а теперь они работают как раньше, в обычном режиме.

В доказательство своих слов автор поста опубликовал снимок с места событий. На кадрах видно, граждане, которых не один десяток, собрались у двери.

В комментариях под записью пользовательница под ником «Августина Виноградова» уточнила, что такое же столпотворение образовалось в Ленинском районе Саратова. Людей принимают в порядке живой очереди, а если записался, то вызовут по фамилии.

Напомним, такие же очереди были в начале введения мер самоизоляции, когда гражданам нужно было получить спецпропуска для передвижения по городу. Представители организаций собрались у районных администраций в очереди из нескольких десятков человек, стояли часами. Ни о какой самоизоляции речи не шло.

Люди не уходили, потому что изначально на получение документа давалось очень мало времени и, как законопослушные граждане, приходилось ждать.

После этого с критикой действий чиновников выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин и введение пропусков было перенесено.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU