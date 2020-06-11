В Саратовской области 270 детей заражены коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:13:01+03:00

В возрасте до года заболели 16 детей

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области коронавирусом болеет 270 детей.

- Это 6,4% от общего числа зараженных. По России этот показатель — 7,5%, — рассказал сегодня, 11 июня, на брифинге в министерстве здравоохранения региона первый замминистра Станислав Шувалов.

В возрасте до года коронавирусом сейчас болеют 16 детей в области.

Из всего количества зараженных тяжелых пациентов-детей нет.

За весь период от коронавируса в Саратовской области выздоровели 189 несовершеннолетних больных.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU