В Саратовской области 270 детей заражены коронавирусом
В Саратовской области коронавирусом болеет 270 детей.
- Это 6,4% от общего числа зараженных. По России этот показатель — 7,5%, — рассказал сегодня, 11 июня, на брифинге в министерстве здравоохранения региона первый замминистра Станислав Шувалов.
В возрасте до года коронавирусом сейчас болеют 16 детей в области.
Из всего количества зараженных тяжелых пациентов-детей нет.
За весь период от коронавируса в Саратовской области выздоровели 189 несовершеннолетних больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU