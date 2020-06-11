«Каждый день невозможная вонь»: Саратовцы жалуются на неприятный запах от водоочистных сооружений
В Заводском районе Саратова жители жалуются на неприятный запах в квартирах от находящихся рядом водоочистных станций.
В группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» 10 июня появился пост от жителя города, где говорится, что вокруг домов в Заводском районе Саратова уже долгое время держится неприятный запах от водоочистных станций. Он уже замучил жителей улиц Пономарева, Томская, Кавказских тупиков.
- Каждый день невозможная вонища, — описал автор поста ситуацию.
В пресс-службе ООО «КВС» рассказали, что сейчас ведутся проектные работы по реконструкции сооружений городской станции аэрации. Предприятие будет делать все возможное, чтобы устранить неприятные запахи в этом районе.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU