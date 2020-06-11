«Каждый день невозможная вонь»: Саратовцы жалуются на неприятный запах от водоочистных сооружений

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:35:46+03:00

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В Заводском районе Саратова жители жалуются на неприятный запах в квартирах от находящихся рядом водоочистных станций.

В группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте» 10 июня появился пост от жителя города, где говорится, что вокруг домов в Заводском районе Саратова уже долгое время держится неприятный запах от водоочистных станций. Он уже замучил жителей улиц Пономарева, Томская, Кавказских тупиков.

- Каждый день невозможная вонища, — описал автор поста ситуацию.

В пресс-службе ООО «КВС» рассказали, что сейчас ведутся проектные работы по реконструкции сооружений городской станции аэрации. Предприятие будет делать все возможное, чтобы устранить неприятные запахи в этом районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU