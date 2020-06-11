В Саратовской области 122 торговые точки с алкоголем могут закрыть в ближайшее время

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:03:28+03:00

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Депутаты облдумы рассмотрели три законопроекта об изменениях продажи алкоголя на розлив в многоквартирных домах, на прилегающих к ним территориях и рядом с детскими площадками.

Депутаты Иван Дзюбан, Андрей Воробьев, Гагик Киракосян предложили в законопроекте допустить продажу алкогольной продукции только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м. При разработке проекта учли обращения граждан, которые возмущались продажей алкоголя на территории многоквартирных домов, во дворах и детских площадках.

Депутат Станислав Денисенко предложил запретить продажу алкоголя на территориях многоквартирных домов и прилегающих к ним местам, за исключением ресторанов, кафе и буфетов, которые имеют зал обслуживания более 30 квадратных метров. Также депутат предложил запретить продажу алкогольной продукции на территориях детских, игровых и спортивных площадок.

Во время дискуссии депутаты предложили жителям домов самостоятельно принимать решение вне зависимости от квадратных метров помещения, в котором находится тот или иной алкомаркет. Чтобы жильцы конкретного многоквартирного дома решали вопрос на общем собрании о наличии в их доме «наливайки». Участники заседания подчеркнули, что уровень алкогольной культуры населения также не зависит от квадратных метров помещения.

При принятии дополнительных ограничений на территории Саратовской области 122 торговые точки пострадают. Для предпринимателей депутаты предлагают переоформить вид деятельности или исключить из этих точек продажу алкоголя.

Учитывая сегодняшние обсуждения, проекты предложили доработать и рассмотреть уже на заседании комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU