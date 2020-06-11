2020-06-11T11:33:37+03:00
Происшествия

Девушка отбилась от насильника в лифте в Саратове

Преступника нашли по выброшенному окурку
Екатерина Семенова
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Мужчина напал на девушку в лифте. Фото СУ СКР по Саратовской областиМужчина напал на девушку в лифте. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове вынесен приговор по делу о попытке изнасилования в лифте.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено еще осенью 2018 года и долгое время оставалось нераскрытым.

Вечером 20 октября 2018 года 26-летняя девушка возвращалась домой из фитнес-клуба. Когда она вошла в подъезд дома на улице Малая Горная за ней увязался незнакомец. Он напал на нее в лифте и попытался совершить насильственные сексуальные действия. Но жертва оказала активное сопротивление, так что насильник был вынужден спасаться бегством.

Оперативники обнаружили в лифте окурок. Пострадавшая рассказала, что мужчина курил перед тем, как зайти в кабину. С улики были сняты пробы, и эксперт установил ДНК-профиль подозреваемого, который занесли в базу.

Позже этот профиль появился в деле о грабеже. Однако на этот раз подозреваемый был задержан. Его ДНК сверили с базой данной и оказалось, что именно он оставил окурок. Более того, были установлены его телефонные соединения, которые подтвердили, что 20 октября 2018 года он находился на улице Малая Горная.

Несмотря на то, что со времени нападения прошло более года, девушка уверенно опознала преступника.

Жертва сумела опознать преступника. Фото СУ СКР по Саратовской области

Жертва сумела опознать преступника. Фото СУ СКР по Саратовской области

Суд отправил его в колонию строгого режима на 5,5 лет с учетом других преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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