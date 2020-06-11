Саратовская область занимает 14-е место в России по числу заразившихся коронавирусом
Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил уровень заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.
Ранее данные сообщил оперативный штаб. Это 114 случаев на утро 11 июня.
Саратовская область заняла 14-е место по России. Лидирует Москва. В целом по стране за сутки выявлено 8 779 заразившихся.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 4 246 зараженных.
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ИСТОЧНИК KP.RU