Саратовская область занимает 14-е место в России по числу заразившихся коронавирусом

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:23:37+03:00

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Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил уровень заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Ранее данные сообщил оперативный штаб. Это 114 случаев на утро 11 июня.

Саратовская область заняла 14-е место по России. Лидирует Москва. В целом по стране за сутки выявлено 8 779 заразившихся.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 4 246 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU