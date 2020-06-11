2020-06-11T11:23:37+03:00
Общество

Саратовская область занимает 14-е место в России по числу заразившихся коронавирусом

Федеральный штаб подтвердил данные по региону
Екатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса в Саратовской областиКарта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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Федеральный штаб по коронавирусу подтвердил уровень заболеваемости коронавирусом в Саратовской области.

Ранее данные сообщил оперативный штаб. Это 114 случаев на утро 11 июня.

Саратовская область заняла 14-е место по России. Лидирует Москва. В целом по стране за сутки выявлено 8 779 заразившихся.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 4 246 зараженных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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