В Саратовской области в 2020 году 111 детей получили травмы в ДТП

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:00:38+03:00

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С начала 2020 года в Саратовской области зарегистрировано 97 ДТП с участием детей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, двое несовершеннолетних погибли, 111 получили травмы — 62 пассажира, 32 пешехода, а также 12 ребят, которые были за рулем двухколесного транспорта, из них семь велосипедистов.

Во время летнего отдыха детский травматизм увеличивается в разы, поэтому сотрудники Госавтоинспекции проводят просветительскую работу с детьми и родителями.

Граждан призывают не относиться беспечно к этому вопросу, объяснять своим чадам правила безопасности на дороге и не оставлять несовершеннолетних без контроля.

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ИСТОЧНИК KP.RU