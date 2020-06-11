Юные Бонни и Клайд из Энгельса грабили подростков

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:47:04+03:00

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В Энгельсе осудили 20-летнюю девушку и 18-летнего парня. Юного преступника признали виновным в групповом вымогательстве под угрозой применения насилия и в вымогательстве. Его сообщницу к тому же — в грабеже и двух эпизодах ограбления с угрозой применения насилия.

- Ночью 2 августа 2019 года девушка, которой тогда было 19, и ее 17-летний приятель в кафе на улице Тельмана стали вымогать деньги у двоих несовершеннолетних посетительниц заведения и угрожать убить их и их родителей, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Также злоумышленница с угрозами забрала у потерпевших золотую и серебряную цепочки.

Запуганные девушки передали юному преступнику 1,5 тыс. рублей. Он их потратил, а его сообщница, негодуя, что ей не достались деньги, вызвала потерпевших на встречу и потребовала еще 3 тыс. рублей.

Потерпевшие снова пошли на поводу. Одна из них отдала злоумышленнице мобильный телефон и карточку, на которой было 3,4 тыс. рублей. Под угрозами преступница также сняла с одной джинсовую куртку, а у другой отобрала мобильник, а после ударила одну из несовершеннолетних по голове и потребовала еще 8 тыс. рублей.

Они все же решили сообщить о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

Позже выяснилось, что ночью 6 августа 2019 года та же злоумышленница около одного из домов на Полтавской улице потребовала от сверстницы 5 тыс. рублей и заставила снять серьги.

У юного вымогателя также выявили еще одно преступление. В период с 7 по 16 июля он под надуманным предлогом потребовал от несовершеннолетнего 1,5 тыс. рублей. Испугавшийся парень принес 500 рублей. Того это не устроило, и он стал требовать еще 2 тыс. рублей. В итоге потерпевший начал скрываться и сумма возросла до 15 тыс. рублей. После этого он пошел в полицию.

Во время расследования юные Бонни и Клайд под тяжестью доказательств признали вину и раскаялись.

Девушке назначили 2,5 года лишения свободы, а ее подельнику — полтора. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU