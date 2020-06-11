В магазине Саратова парень украл еду на 5 тыс. рублей
Полиция Кировского района раскрыла кражу из магазина на улице Лисина в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 апреля с 16:00 до 16:20 неизвестный унес продукты на сумму почти 5 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 22-летний безработный парень, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU