Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области
В Саратовской области уже 4 246 заразившихся коронавирусом человека.
Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.
Лидирует Саратов. Здесь на утро 11 июня 1 315 случаев заражения коронавирусом. На втором месте Балаковский район — 309 случаев, на третьем — Энгельсский с 304 случаями заражения.
За сутки выявлен наибольший прирост в Саратове — 28 случаев, Красноармейском районе — 21 и Энгельсском районе — 12 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU