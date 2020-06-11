2020-06-11T10:22:15+03:00
Общество

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Саратов лидирует по числу заразившихся
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса по районам Саратовской областиКарта распространения коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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В Саратовской области уже 4 246 заразившихся коронавирусом человека.

Обновлена карта распространения коронавируса по районам Саратовской области.

Лидирует Саратов. Здесь на утро 11 июня 1 315 случаев заражения коронавирусом. На втором месте Балаковский район — 309 случаев, на третьем — Энгельсский с 304 случаями заражения.

За сутки выявлен наибольший прирост в Саратове — 28 случаев, Красноармейском районе — 21 и Энгельсском районе — 12 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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