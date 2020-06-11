Игорь Комаров обсудил с главами регионов ПФО вопросы безопасности при проведении Общероссийского голосования

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:10:27+03:00

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10 июня полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел видеоконференцию с главами регионов округа, руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и председателями региональных избиркомов, где обсуждались вопросы подготовки к Общероссийскому голосованию по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации.

Полномочный представитель отметил, что важнейшая задача всех органов власти — обеспечить безопасность здоровья граждан в ходе голосования. Все члены избирательных комиссий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты; помещения для голосования укомплектованы бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. На участках для голосования необходимо строго соблюдать все нормы и требования санитарных служб.

- Президент России Владимир Владимирович Путин особо подчеркивает, что голосование должно проходить в максимально безопасных и комфортных для людей условиях. Надо сделать все, чтобы каждый гражданин мог спокойно сделать выбор, каким он хочет видеть будущее нашей страны, — сказал Игорь Комаров.

Участники совещания также подробно остановились на вопросах охраны правопорядка в ходе голосования. Полпред призвал силовые ведомства обеспечить максимальный уровень безопасности и строгое соблюдение законодательства всеми участниками процесса голосования, пресекать любые провокации. Игорь Комаров подчеркнул, что волеизъявление граждан должно проходить в максимально прозрачных условиях.

Отдельно обсуждались вопросы информирования граждан о сути предлагаемых изменений в Конституцию и возможностях участия в голосовании. Напомним, что Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны, а также за ее пределами в соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России. Голосование назначено на 1 июля 2020 года, время его проведения — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для граждан, которые 1 июля 2020 года не смогут прибыть на участок голосования, предусмотрены дополнительные возможности:

голосование до дня голосования;

голосование по месту нахождения («мобильный избиратель»);

голосование вне помещения для голосования.

Для жителей Москвы и Нижегородской области также предусмотрена возможность дистанционного электронного голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU