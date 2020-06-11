Минобраз: Зарплата молодых учителей в Саратовской области выросла до 24,2 тыс. рублей
Министерство образования Саратовской области дало разъяснения по ситуации с зарплатой молодым специалистам.
- По действующей системе заработная плата педработников складывается из должностного оклада (ставки), компенсационных и стимулирующих выплат, — напомнили в ведомстве.
С сентября прошлого года молодые учителя получают до 70% от средней номинальной начисленной зарплаты работников организаций. Это 19,7 тыс. рублей. В среднем в 2019 году молодые педагоги получали 21,7 тыс. рублей в месяц.
Так как должностные оклады педработников выросли на 9%, то и у молодых специалистов средняя оплата увеличилась — до 24,2 тыс. рублей за март. Это на 11,2% выше, чем за аналогичный прошлогодний период.
Кроме того, с 1 июня прогнозный уровень зарплаты на 1 ставку в расчете на норму часов увеличится с 19,7 до 20,7 тыс. рублей.
Напомним, ранее в группе сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина появились обращения граждан о недостаточной оплата труда молодых врачей и учителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU