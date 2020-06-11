В Саратове переносят авто-флешмоб «Триколор»

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:56:12+03:00

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Авто-флешмоб «Триколор» должен был пройти на Театральной площади в Саратове 12 июня, но из-за введенных ограничений в целях защиты от распространения коронавируса он переносится.

Об этом гласит соответствующее постановление правительства Саратовской области за номером 484.

Мероприятие состоится, но после снятия ограничений.

В рамках празднования Дня России пройдут концерты, выставки, мастер-классы, но в онлайн-формате.

Всю информацию можно найти на сайте, в соцсети «ВКонтакте» и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU