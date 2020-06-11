2020-06-11T09:35:47+03:00
Общество

В Вольском педагогическом колледже в этом году откроют четыре мастерские

В конкурсе на 2021 год будут участвовать 15 образовательных организаций Саратовской области
Ольга Симонова
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Фото министерства образования Саратовской областиФото министерства образования Саратовской области
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Министерство просвещения РФ проводит конкурс на предоставление в 2021 году средств для колледжей. На эти деньги учебные организации смогут обновить материально-техническую базу.

- От Саратовской области на конкурсный отбор приняты заявки от 15 ведущих профессиональных образовательных организаций, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона.

Фото министерства образования Саратовской области

Фото министерства образования Саратовской области

Мастерские в колледжах будут оборудовать по семи направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, сельское хозяйство, социальная сфера, промышленные и инженерные технологии. Последнее по количеству заявок — самое популярное.

На эти цели в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2019-2020 годах уже выделено более 7,3 млрд рублей, что помогло создать 800 мастерских. Из них 15 — в Саратовской области.

Так, по пять мастерских есть в Саратовском архитектурно-строительном колледже, Вольском технологическом колледже, Губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме г. Балаково.

Фото министерства образования Саратовской области

Фото министерства образования Саратовской области

Еще четыре мастерские будут открыты уже в этом году в Вольском педагогическом колледже имени Ф. И. Панферова по компетенциям: дошкольное воспитание, преподавание в начальных классах, физическая культура и фитнес, социальная работа. В колледже появится новое оборудование, в том числе интерактивные кубы, оборудование для обслуживания людей с ОВЗ и пожилых людей, планетарий.

Для победителей конкурса в 2021 году предусмотрено более 4,3 млрд рублей. Всего к 2024 году в РФ планируется создать 5 тыс. мастерских

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ИСТОЧНИК KP.RU

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