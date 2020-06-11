В Татищевском районе Nissan Teana на встречке влетел в «Москвич»
Вчера, 10 июня, в 16:00 на 59-м км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов, Татищевского района 42-летний водитель Nissan Teana устроил ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и влетел в «Москвич-412» под управлением 30-летнего водителя.
В результате столкновения гражданину, который был за рулем отечественного авто, назначили амбулаторное лечение. 66-летнего пассажира из этой машины госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU