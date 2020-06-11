В Татищевском районе Nissan Teana на встречке влетел в «Москвич»

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 10 июня, в 16:00 на 59-м км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов, Татищевского района 42-летний водитель Nissan Teana устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и влетел в «Москвич-412» под управлением 30-летнего водителя.

В результате столкновения гражданину, который был за рулем отечественного авто, назначили амбулаторное лечение. 66-летнего пассажира из этой машины госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU