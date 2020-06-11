В Петровске рецидивист украл 13 кур из сарая
Полиция раскрыла кражу у 44-летней жительницы Петровска.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 10 по 19 мая кто-то унес из ее незапертого сарая во дворе дома на улице Фридриха Энгельса 13 кур.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU