В Петровске рецидивист украл 13 кур из сарая

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:28:10+03:00

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Полиция раскрыла кражу у 44-летней жительницы Петровска.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 10 по 19 мая кто-то унес из ее незапертого сарая во дворе дома на улице Фридриха Энгельса 13 кур.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 31-летний рецидивист, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU