2020-06-11T09:13:14+03:00
Происшествия

На трассе под Саратовом пенсионер упал с мотоцикла

Мужчина потерял управление
Дарья Вострикова
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Вчера, 10 июня, в 22:10 на 275-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград Саратовского района, 81-летний водитель мотоцикла Haojin устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, мужчина потерял управление и упал с двухколесного транспорта.

Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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