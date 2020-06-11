В Дергачах горели два частных дома

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:16:57+03:00

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Вчера, 10 июня, в 21:53 шестеро пожарных и две единицы техники выехали тушить два нежилых частных дома на Набережной в Дергачах.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание на площади 144 кв. м ликвидировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU