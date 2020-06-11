Почтовые отделения Саратова меняют график работы на День России
В связи с празднованием Дня России 12 июня, меняется график работы почтовых отделений в Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСП региона, сегодня, 11 июня, все отделения закроются на час раньше.
В пятницу 12 июня для большинства отделений день будет выходным. Работу по режиму субботы продолжат Главпочтамт на Чапаева, 80 и отделение на Привокзальной площади, 1.
В сельской местности может быть установлен иной режим. Уточнить его можно на сайте «Почты России».
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ИСТОЧНИК KP.RU