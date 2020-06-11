Под Саратовом пьяная рецидивистка не смогла объяснить аварию на чужой машине
В полицию обратился житель поселка Горный и сообщил об угоне машины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, около четырех утра после распития алкоголя со своей знакомой та села в его «двенадцатую» и поехала кататься.
Автопрогулка долгой не была, потому что 27-летняя женщина врезалась в бетонную плиту.
Гражданку задержали, ей оказалась рецидивистка, односельчанка потерпевшего. Она не смогла объяснить, зачем угнала машину.
На женщину завели уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU