В Саратовском СИЗО арестованный напал на инспектора

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:40:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова арестованный пытался устроить бунт в СИЗО

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в отношении 27-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, вечером 8 мая шесть инспекторов СИЗО-1 в Саратове пересчитывали арестованных. 27-летнего осужденного вывели из камеры в коридор. Там он набросился на одного из проверяющих, сбил рукой видеорегистратор и пригрозил насилием, а также нецензурно обругал.

Свою вину мужчина не признал. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU