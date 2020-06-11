Утром 11 июня в Саратове отключили воду на семи улицах и в поселке

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:27:20+03:00

Ведутся работы на 1-й Пионерской и Санаторном проезде

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С утра 11 июня в Саратове отключена вода по нескольким адресам.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на 1-й Пионерской, 49 и Санаторном проезде.

В связи с этим, до 20 часов не будет воды в домах по улицам: 1-я Пионерская, Ново-Астраханское шоссе, Санаторный проезд, Брянская, Акмолинская, Минская, Больничный проезд, а также поселок Князевка.

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ИСТОЧНИК KP.RU