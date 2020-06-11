Утром 11 июня в Саратове отключили воду на семи улицах и в поселке
С утра 11 июня в Саратове отключена вода по нескольким адресам.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на 1-й Пионерской, 49 и Санаторном проезде.
В связи с этим, до 20 часов не будет воды в домах по улицам: 1-я Пионерская, Ново-Астраханское шоссе, Санаторный проезд, Брянская, Акмолинская, Минская, Больничный проезд, а также поселок Князевка.
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ИСТОЧНИК KP.RU