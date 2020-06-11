Три человека пострадали при столкновении ВАЗ и Datsun в Энгельсе

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:57:14+03:00

В Энгельсе столкнулись иномарка и отечественное авто. Фото ГИБДД по Энгельсу

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На пересечении улиц Степная и Волоха в Энгельсе вечером 10 июня столкнулись Datsun и ВАЗ-21102.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, авария произошла незадолго до полуночи.

По предварительной версии, при повороте налево 24-летний водитель иномарки не предоставил преимущество отечественному авто, которым управлял 28-летний мужчина.

После столкновения госпитализация потребовалась водителю и 13-летней пассажирке «десятки». Еще одна женщина, которая ехала в отечественном авто, была отпущена после осмотра медиками.

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ИСТОЧНИК KP.RU