В Саратове 18-летний пьяный парень вломился в дом к соседке и изнасиловал
В Саратовском районе вынесен приговор ранее неоднократно судимому 19-летнему парню.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 24 декабря, когда ему было 18 лет.
Молодой человек изрядно выпил и пришел к соседке в поселке Ивановский в Саратовском районе. Хотя женщина ему не открыла, он разбил окно и залез в дом. Там он набросился на женщину, толкнул на пол, сильно избил ее кулаками по лицу, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Потом потащил за собой по улице. Однако потерпевшей удалось сбежать и сообщить в полицию.
Свою вину юноша не признал, суд приговорил его к семи годам и двум месяцам в колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU