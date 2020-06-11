В Саратове 18-летний пьяный парень вломился в дом к соседке и изнасиловал

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:34:20+03:00

После этого он потащил ее за собой по улице

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В Саратовском районе вынесен приговор ранее неоднократно судимому 19-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 24 декабря, когда ему было 18 лет.

Молодой человек изрядно выпил и пришел к соседке в поселке Ивановский в Саратовском районе. Хотя женщина ему не открыла, он разбил окно и залез в дом. Там он набросился на женщину, толкнул на пол, сильно избил ее кулаками по лицу, совершил насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. Потом потащил за собой по улице. Однако потерпевшей удалось сбежать и сообщить в полицию.

Свою вину юноша не признал, суд приговорил его к семи годам и двум месяцам в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU