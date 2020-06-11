Живущий под мостом на Фабричной мужчина до смерти забил неверную сожительницу

11 Июнь 2020 2020-06-10T22:53:13+03:00

Тело женщины нашли под мостом на Фабричной. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Саратове арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в смерти сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину он признал полностью.

Следствие полагает, что в конце мая мужчина поймал свою 47-летнюю сожительницу на измене. После этого он ушел от женщины и поселился под мостом на Фабричной улице, где жила его знакомая пара.

6 июня бывшая возлюбленная пришла его навестить и предложила помириться. Вчетвером они организовали застолье, но обида у мужчины не прошла. Он принялся бить женщину руками и металлической цепочкой. Сделав перерыв на сон, утром он продолжил экзекуцию ногами и палкой. Также он поднимал женщину на руки и швырял на землю.

Мужчина бил женщину ногами, руками, цепочкой, палкой. Фото СУ СКР по Саратовской области

Собутыльники не смогли его успокоить и ушли, а мужчина ударил свою жертву канцелярским ножом в спину и тоже скрылся.

Впоследствии свидетели преступления вернулись и обнаружили, что женщина умерла.

Полицейские отыскали подозреваемого. Он взят под стражу. Расследование продолжается.

Обвиняемый взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU