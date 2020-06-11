2020-06-10T22:53:13+03:00
Происшествия

Живущий под мостом на Фабричной мужчина до смерти забил неверную сожительницу

Причиной жестокого избиения стала ревность
Екатерина Семенова
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Тело женщины нашли под мостом на Фабричной. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело женщины нашли под мостом на Фабричной. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове арестован 38-летний мужчина, обвиняемый в смерти сожительницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину он признал полностью.

Следствие полагает, что в конце мая мужчина поймал свою 47-летнюю сожительницу на измене. После этого он ушел от женщины и поселился под мостом на Фабричной улице, где жила его знакомая пара.

6 июня бывшая возлюбленная пришла его навестить и предложила помириться. Вчетвером они организовали застолье, но обида у мужчины не прошла. Он принялся бить женщину руками и металлической цепочкой. Сделав перерыв на сон, утром он продолжил экзекуцию ногами и палкой. Также он поднимал женщину на руки и швырял на землю.

Мужчина бил женщину ногами, руками, цепочкой, палкой. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина бил женщину ногами, руками, цепочкой, палкой. Фото СУ СКР по Саратовской области

Собутыльники не смогли его успокоить и ушли, а мужчина ударил свою жертву канцелярским ножом в спину и тоже скрылся.

Впоследствии свидетели преступления вернулись и обнаружили, что женщина умерла.

Полицейские отыскали подозреваемого. Он взят под стражу. Расследование продолжается.

Обвиняемый взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

Обвиняемый взят под стражу. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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