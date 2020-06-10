В Саратове оправдали застройщика по делу об обманутых дольщиках
В Саратове вынесен приговор Владимиру Беличу. Застройщика признали невиновным по пяти эпизодам дела об обманутых дольщиках. А еще по шести обвинение было переквалифицировано, и срок давности по ним истек.
Как сообщили «КП-Саратов» во Фрунзенском районном суде, установлено, что полученные от дольщиков средства Владимир Белич тратил не на собственные нужды, а на строительство. При этом не удалось завершить возведение домов из-за проблем с выделением земельных участков и изменения в законодательстве. Это привело к тому, что не были выданы разрешения на строительство, продажи квартир прекратились, а итог — отсутствие средств на продолжение работ.
Что касается якобы незаконного привлечения средств дольщиков, то, как выяснилось, это происходило до появления в УК соответствующей статьи.
Судья Игорь Дюжаков не нашел в материалах уголовного дела и доказательств того, что Владимир Белич получил выгоду от злоупотребления полномочиями председателя ЖСК при покупке прав на земельный участок. Не были найдены доказательства и покупки внедорожника
- Суд назначил Беличу В.И. наказание в виде штрафа, и на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ, в связи с истечением срока давности, освободил Белича В.И. от назначенного наказания, — говорится в решении суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU