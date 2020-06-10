2020-06-10T20:52:34+03:00
Общество

Первую атаку сегодня отразила: жители Саратова защищают зеленые насаждения от спила

В социальных сетях продолжают появляться посты об уничтожении деревьев на улицах города
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Ради дорожки повредили корни деревьев. Фото соцсетейРади дорожки повредили корни деревьев. Фото соцсетей
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В социальной сети Facebook в группе «Говорит Саратов», сегодня, 10 июня, появился пост от жительницы города Светланы Костыко, где она сообщает о том, что она «первую атаку сегодня отразила». Женщина не дала спилить пирамидальные тополя работникам «Дорстроя».

Сотрудники в ответ угрожали ей заявлением в прокуратуру и сказали, что земля, на которой высажены деревья — муниципальная.

В той же группе 8 июня еще одна жительница города Вероника Краснощекова написала пост с прикрепленными фотографиями, из которых видно, что к пивоварне сделали дорогу, при этом повредив корни трех деревьев.

- Это личная инициатива предпринимателя сети пивоварен. Решил благоустроить подход к одному из своих заведений, — написала Вероника Краснощекова.

Имеется ли разрешение на такое благоустройство — неизвестно.

Пользователи не уверены. что есть разрешение на работы. Фото соцсетей

Пользователи не уверены. что есть разрешение на работы. Фото соцсетей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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