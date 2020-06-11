Дело об убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева направлено в суд в Саратове
В Заводском районе Саратова В суд направлено уголовное дело в отношении 33 и 40-летних мужчин.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в посягательстве на жизнь полицейских, покушении на сбыт наркотиков, хранении огнестрельного оружия.
Речь идет о трагедии на Киевском проезде Саратове 21 декабря прошлого года. Тогда был смертельно ранен лейтенант полиции, 28-летний Михаил Гадеев.
Напомним, по версии следствия, мужчины приобрели наркотик, расфасовали и попытались сбыть. Около девяти вечера 21 декабря их остановили сотрудники ППС. Один из злоумышленников оказал сопротивление и выстрелил в Михаила Гадеева из травматического пистолета калибра 9 мм. Также он напал на второго полицейского.
Инспектор Гадеев скончался в больнице в тот же вечер от потери крови и повреждения левого легкого.
Фото СУ СКР по Саратовской области
40-летний обвиняемый признался и рассказал, что лишь помогал фасовать наркотики. 33-летний отказался от дачи показаний. Оба находятся под стражей.
Уголовное дело направлено в суд.
Оперативные действия с обвиняемым в нападении на сотрудников полиции в Саратове.Видео СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU