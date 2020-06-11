Дело об убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева направлено в суд в Саратове

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:48:33+03:00

В память о Михаиле Гадееве были развешаны билборды

Один из арестованных признался, второй отказался от дачи показаний

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В Заводском районе Саратова В суд направлено уголовное дело в отношении 33 и 40-летних мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в посягательстве на жизнь полицейских, покушении на сбыт наркотиков, хранении огнестрельного оружия.

Речь идет о трагедии на Киевском проезде Саратове 21 декабря прошлого года. Тогда был смертельно ранен лейтенант полиции, 28-летний Михаил Гадеев.

Напомним, по версии следствия, мужчины приобрели наркотик, расфасовали и попытались сбыть. Около девяти вечера 21 декабря их остановили сотрудники ППС. Один из злоумышленников оказал сопротивление и выстрелил в Михаила Гадеева из травматического пистолета калибра 9 мм. Также он напал на второго полицейского.

Инспектор Гадеев скончался в больнице в тот же вечер от потери крови и повреждения левого легкого.

Фото СУ СКР по Саратовской области

40-летний обвиняемый признался и рассказал, что лишь помогал фасовать наркотики. 33-летний отказался от дачи показаний. Оба находятся под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1138" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/784448" frameborder="0"></iframe> Оперативные действия с обвиняемым в нападении на сотрудников полиции в Саратове.Видео СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU